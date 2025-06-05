Коннор Макдэвид: «Драйзайтль не получает достаточно признания за оборонительные навыки. Может, лучшего него никого и нет»
Коннор Макдэвид заявил о том, что Леона Драйзайтля недооценивают.
«Эдмонтон» обыграл «Флориду» (4:3 ОТ, 1-0) в первом матче финала Кубка Стэнли.
Немецкий форвард «Ойлерс» сделал дубль, в том числе забив победный гол в овертайме.
«Он бесценен. В нем очень много хорошего. Назовите что угодно, и он это сделает.
Леон не получает достаточно уважения или признания за оборонительные навыки. Не так уж и много тех, кто лучше [него]. Может быть, лучше него никого и нет», – сказал капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN
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