Драйзайтль забил 3-й гол в овертайме в этом плей-офф – повторение рекорда Кубка Стэнли

Леон Драйзайтль повторил рекорд по голам в овертаймах за один плей-офф НХЛ.

«Эдмонтон » обыграл «Флориду» (4:3 ОТ, 1-0) в первом матче финала Кубка Стэнли.

Нападающий «Ойлерс» Леон Драйзайтль стал автором победного гола команды в овертайме.

Это третий такой гол немецкого форварда в рамках одного розыгрыша плей-офф НХЛ – это повторение рекорда.

По три шайбы в овертаймах в одном розыгрыше также забросили Мэттью Ткачак в 2023 году, Кори Перри – в 2017 году, Морис Ришар – 1951 году и Мел Хилл – в 1939 году.

Драйзайтль набрал 27 (9+18) очков в 17 матчах текущего Кубка Стэнли.