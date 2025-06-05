Драйзайтль забил 3-й гол в овертайме в этом плей-офф – повторение рекорда Кубка Стэнли
Леон Драйзайтль повторил рекорд по голам в овертаймах за один плей-офф НХЛ.
«Эдмонтон» обыграл «Флориду» (4:3 ОТ, 1-0) в первом матче финала Кубка Стэнли.
Нападающий «Ойлерс» Леон Драйзайтль стал автором победного гола команды в овертайме.
Это третий такой гол немецкого форварда в рамках одного розыгрыша плей-офф НХЛ – это повторение рекорда.
По три шайбы в овертаймах в одном розыгрыше также забросили Мэттью Ткачак в 2023 году, Кори Перри – в 2017 году, Морис Ришар – 1951 году и Мел Хилл – в 1939 году.
Драйзайтль набрал 27 (9+18) очков в 17 матчах текущего Кубка Стэнли.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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