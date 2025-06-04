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Генменеджер «Флориды» о Маршанде: «Он как глазурь на торте. Человек с большим сердцем и настоящий боец»

Генменеджер «Флориды» оценил игру Брэда Маршанда.

«Никаких секретов в том, какой он игрок и боец, нет. Но когда узнаешь его ближе как человека – он оказывается даже более особенным, чем я мог себе представить.

Как партнер по команде и как человек с большим сердцем. В этом смысле – он как глазурь на торте», – сказал генеральный менеджер «Флориды» Билл Зито. 

Напомним, 37-летний форвард был обменян во «Флориду» из «Бостона» перед дедлайном. 

В минувшей регулярке Маршанд набрал 51 (23+28) очко в 71 игре. В плей-офф на его счету 14 (4+10) баллов в 17 играх при полезности «+11». 

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: The Athletic
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