Маршанд о выходе в финал: «Самая сильная команда, с которой «Флориде» предстоит встретиться, будет следующей. Если не справиться с этой задачей – останешься ни с чем»

Брэд Маршанд прокомментировал выход «Флориды» в финал Кубка Стэнли.

Команда тренера Пола Мориса прошла «Каролину» со счетом 4-1 в серии в финале Восточной конференции.

В финале Кубка Стэнли «Пантерс» встретятся с победителем пары «Даллас» – «Эдмонтон» (1-3 в серии).

«Заметно, что прежде парни уже заходили в плей-офф настолько далеко. Мы рады, что прошли этот раунд, но на этом пока что все.

Очевидно, что самая сильная команда, с которой нам предстоит встретиться, будет следующей.

И если не справиться с этой задачей, то останешься ни с чем», – сказал нападающий «Флориды» Брэд Маршанд .

«Флорида» – в финале Кубка Стэнли! В пятом матче вернулась с -2 и удержала победу