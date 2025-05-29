Маршанд о выходе в финал: «Самая сильная команда, с которой «Флориде» предстоит встретиться, будет следующей. Если не справиться с этой задачей – останешься ни с чем»
Брэд Маршанд прокомментировал выход «Флориды» в финал Кубка Стэнли.
Команда тренера Пола Мориса прошла «Каролину» со счетом 4-1 в серии в финале Восточной конференции.
В финале Кубка Стэнли «Пантерс» встретятся с победителем пары «Даллас» – «Эдмонтон» (1-3 в серии).
«Заметно, что прежде парни уже заходили в плей-офф настолько далеко. Мы рады, что прошли этот раунд, но на этом пока что все.
Очевидно, что самая сильная команда, с которой нам предстоит встретиться, будет следующей.
И если не справиться с этой задачей, то останешься ни с чем», – сказал нападающий «Флориды» Брэд Маршанд.
«Флорида» – в финале Кубка Стэнли! В пятом матче вернулась с -2 и удержала победу
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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