Маршанд о контрактном сезоне в «Бостоне»: «Не хотел, чтобы он у меня был. Когда есть контракт, можно чем-то пожертвовать ради команды. Если нет, нужно быть немного эгоистичным»
37-летний форвард был обменян во «Флориду» из «Бостона» перед дедлайном. Сообщалось, что он не договорился с «Брюинс» об условиях нового контракта.
Текущий сезон – заключительный для игрока по 8-летнему соглашению с кэпхитом 6,125 миллиона долларов. Маршанд может стать неограниченно свободным агентом 1 июля. Он выступал за «Бостон» с начала карьеры в НХЛ (сезон-2009/10).
«Я не хотел, чтобы у меня был контрактный сезон. Не хотел испытывать стресс. Я всегда стремился к безопасности в этом смысле. Заключая сделку немного раньше, потом ты можешь беспокоиться только о своей игре.
Когда начинаешь сезон без контракта на следующий, все имеет значение. Статистика начинает значить больше. Когда у тебя есть контракт, то можно чем-то пожертвовать ради команды. Если нет, то нужно быть немного эгоистичным», – сказал Маршанд.
В минувшей регулярке канадец набрал 51 (23+28) очко в 71 игре. В плей-офф на его счету 14 (4+10) баллов в 17 играх при полезности «+11».