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Маршанд о том, что игроки «Флориды» бросают в него пластиковых крыс после побед: «Они видят мою семью на льду и хотят, чтобы мы были вместе»

Брэд Маршанд высказался о том, что партнеры бросают в него пластиковых крыс.

«Флорида» с 37-летним форвардом составе вышла в финал Кубка Стэнли, где сыграет с «Эдмонтоном». 

В этом сезоне у «Пантерс» появился новый ритуал – после победных матчей игроки бросают пластиковых крыс в Маршанда перед уходом со льда. 

«Они просто видят всю мою семью на льду и хотят, чтобы мы были вместе (с улыбкой). Такие моменты происходят сами собой. Мы не зацикливаемся на этом, просто немного развлекаемся. 

Да, иногда они бросают, чтобы как следует по мне попасть. Один из бросков Ткачака я в самом деле почувствовал», – сказал Маршанд, посмеиваясь. 

Маршанд, которому в НХЛ давно дали прозвище «крыса», присоединился к команде перед дедлайном в результате обмена из «Бостона». 

У «Флориды» есть своя история, связанная с крысами. Перед одним из матчей в сезоне-1995/96 форвард «Пантерс» Скотт Мелланби убил пробравшуюся в раздевалку крысу, ударив ее клюшкой. После этого он вышел на игру с той же самой клюшкой и сделал дубль.

История стала широко известна, и болельщики «Пантерс» стали бросать на лед пластиковых крыс после голов команды.

Сейчас традиция продолжается, но уже не во время игр, а после их завершения – в случае победы «Флориды». Иногда это происходит и после выездных матчей. 

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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logoБрэд Маршанд
ахахаха
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