«Нефтехимик» анонсировал назначение Гришина главным тренером. Специалист прилетел в Нижнекамск

«Нефтехимик» анонсировал назначение Игоря Гришина главным тренером.

59-летний специалист прилетел в Нижнекамск.

«Уже в городе», – подписала пресс-служба нижнекамского клуба видеоролик с кадрами прилета тренера, выложенный в телеграм-канал.

В минувшем сезоне Гришин тренировал «Динамо» из Санкт-Петербурга, с которым занял второе место в регулярном чемпионате Olimpbet ВХЛ. В плей-офф команда проиграла полуфинальную серию клубу «Торпедо-Горький» (3-4).

На уровне КХЛ специалист работал в «Спартаке» в сезоне-2022/23.