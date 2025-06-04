«Нефтехимик» анонсировал назначение Гришина главным тренером. Специалист прилетел в Нижнекамск
«Нефтехимик» анонсировал назначение Игоря Гришина главным тренером.
59-летний специалист прилетел в Нижнекамск.
«Уже в городе», – подписала пресс-служба нижнекамского клуба видеоролик с кадрами прилета тренера, выложенный в телеграм-канал.
В минувшем сезоне Гришин тренировал «Динамо» из Санкт-Петербурга, с которым занял второе место в регулярном чемпионате Olimpbet ВХЛ. В плей-офф команда проиграла полуфинальную серию клубу «Торпедо-Горький» (3-4).
На уровне КХЛ специалист работал в «Спартаке» в сезоне-2022/23.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал «Нефтехимика»
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