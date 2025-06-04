Космачев возглавил «Торпедо-Горький». Клуб выиграл Кубок Чемпиона России-2025

Новым главным тренером «Торпедо-Горький» стал Дмитрий Космачев.

39-летний специалист уже давно трудится в командах системы «Торпедо». Дважды под его руководством команда ЮХЛ завоевывала золотые медали Первенства ПФО.

В тренерском штабе «Чайки» Космачев стал бронзовым призером МХЛ в 2024-м, а год спустя вместе с «Торпедо-Горький» выиграл Кубок Чемпиона России.

Прежний главный тренер «Торпедо-Горький » Алексей Исаков возглавил «Торпедо », основную команду нижегородского клуба.