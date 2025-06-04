Космачев возглавил «Торпедо-Горький». Клуб выиграл Кубок Чемпиона России-2025
Новым главным тренером «Торпедо-Горький» стал Дмитрий Космачев.
39-летний специалист уже давно трудится в командах системы «Торпедо». Дважды под его руководством команда ЮХЛ завоевывала золотые медали Первенства ПФО.
В тренерском штабе «Чайки» Космачев стал бронзовым призером МХЛ в 2024-м, а год спустя вместе с «Торпедо-Горький» выиграл Кубок Чемпиона России.
Прежний главный тренер «Торпедо-Горький» Алексей Исаков возглавил «Торпедо», основную команду нижегородского клуба.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал «Торпедо-Горький»
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