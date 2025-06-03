«Сочи» указывает знак зодиака хоккеистов, объявляя о подписаниях. Клуб сообщил, что Кудрявцев – Дева, Хомченко – Весы, Боден – Овен
«Сочи» пишет знак зодиака хоккеистов, объявляя о подписаниях.
С момента открытия рынка свободных агентов клуб сообщил о соглашениях с тремя хоккеистами: Павлом Кудрявцевым, Павлом Хомченко и Жаном-Кристофом Боденом.
У каждого из них, кроме имени и фамилии, был указан срок контракта, игровая позиция и знак зодиака.
В клубных соцсетях «Сочи» указал, что Кудрявцев по знаку зодиака – Дева, Хомченко – Весы, Боден – Овен.
Фото: t.me/sochihc
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Сочи»
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