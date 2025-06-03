«Сочи» указывает знак зодиака хоккеистов, объявляя о подписаниях. Клуб сообщил, что Кудрявцев – Дева, Хомченко – Весы, Боден – Овен

«Сочи» пишет знак зодиака хоккеистов, объявляя о подписаниях.

С момента открытия рынка свободных агентов клуб сообщил о соглашениях с тремя хоккеистами: Павлом Кудрявцевым, Павлом Хомченко и Жаном-Кристофом Боденом .

У каждого из них, кроме имени и фамилии, был указан срок контракта, игровая позиция и знак зодиака.

В клубных соцсетях «Сочи » указал, что Кудрявцев по знаку зодиака – Дева, Хомченко – Весы, Боден – Овен.

Фото: t.me/sochihc