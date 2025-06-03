«Трактор» обменял Николаева в «Сочи» на Никонова

«Трактор» обменял Илью Николаева в «Сочи».

В результате сделки челябинцы получили 22-летнего форварда Андрея Никонова .

В КХЛ он выступал за «Торпедо» и «Динамо» Москва, а предыдущий сезон провел в «Сочи ». На счету нападающего 9 (4+5) очков и 78 штрафных минут за 51 игру при полезности «минус 15».

23-летний Николаев выступал за «Трактор » два последних сезона. В минувшей регулярке у защитника 12 (0+12) очков за 53 матча при полезности «плюс 11».

В Кубке Гагарина он принял участие в 7 матчах и не отметился результативными действиями.

Контракты обоих хоккеистов рассчитаны до 31 мая 2026 года.

«Сочи» указывает знак зодиака хоккеистов, объявляя о подписаниях. Клуб сообщил, что Кудрявцев – Дева, Хомченко – Весы, Боден – Овен