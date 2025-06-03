«Трактор» обменял Николаева в «Сочи» на Никонова
«Трактор» обменял Илью Николаева в «Сочи».
В результате сделки челябинцы получили 22-летнего форварда Андрея Никонова.
В КХЛ он выступал за «Торпедо» и «Динамо» Москва, а предыдущий сезон провел в «Сочи». На счету нападающего 9 (4+5) очков и 78 штрафных минут за 51 игру при полезности «минус 15».
23-летний Николаев выступал за «Трактор» два последних сезона. В минувшей регулярке у защитника 12 (0+12) очков за 53 матча при полезности «плюс 11».
В Кубке Гагарина он принял участие в 7 матчах и не отметился результативными действиями.
Контракты обоих хоккеистов рассчитаны до 31 мая 2026 года.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Трактора»
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