Бывший защитник «Металлурга» Камалов перешел в «Северсталь». Контракт – на год (Metaratings)

Бывший защитник «Металлурга» Никита Камалов перешел в «Северсталь».

По информации Metaratings, соглашение 29-летнего хоккеиста с череповецким клубом рассчитано на год.

Минувший сезон Камалов начинал в «Барысе», а заканчивал в «Металлурге ».

На его счету 32 матча за магнитогорцев с учетом плей-офф и 10 (2+8) очков при полезности «плюс 12».

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