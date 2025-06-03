Бывший защитник «Металлурга» Камалов перешел в «Северсталь». Контракт – на год (Metaratings)
Бывший защитник «Металлурга» Никита Камалов перешел в «Северсталь».
По информации Metaratings, соглашение 29-летнего хоккеиста с череповецким клубом рассчитано на год.
Минувший сезон Камалов начинал в «Барысе», а заканчивал в «Металлурге».
На его счету 32 матча за магнитогорцев с учетом плей-офф и 10 (2+8) очков при полезности «плюс 12».
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
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