«Металлург» подписал контракт с Коротковым на 2 года. У 28-летнего форварда 71 игра и 16 очков за «Сибирь» в прошлом сезоне (Metaratings)
«Металлург» подписал контракт с Никитой Коротковым.
По информации Metaratings, соглашение между 28-летним форвардом и магнитогорским клубом рассчитано на два сезона.
Коротков всю карьеру на уровне КХЛ провел в составе «Сибири». На его счету 266 матчей и 67 (29+38) очков в лиге с учетом плей-офф.
В прошлом регулярном чемпионате нападающий набрал 17 (7+10) очков за 64 игры. В его активе также семь матчей в Кубке Гагарина.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
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