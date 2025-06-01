«Металлург» подписал контракт с Коротковым на 2 года. У 28-летнего форварда 71 игра и 16 очков за «Сибирь» в прошлом сезоне (Metaratings)

«Металлург» подписал контракт с Никитой Коротковым.

По информации Metaratings, соглашение между 28-летним форвардом и магнитогорским клубом рассчитано на два сезона.

Коротков всю карьеру на уровне КХЛ провел в составе «Сибири ». На его счету 266 матчей и 67 (29+38) очков в лиге с учетом плей-офф.

В прошлом регулярном чемпионате нападающий набрал 17 (7+10) очков за 64 игры. В его активе также семь матчей в Кубке Гагарина.

Джонсон продлил контракт с «Металлургом» на 2 года и получит 120 млн рублей за срок соглашения