Грицюк о переходе в СКА из «Авангарда»: «Спасибо хейтерам – если пишут, значит, людям не без разницы. Было обидно, что писали родителям – они расстраиваются»

Арсений Грицюк заявил, что хейтеры писали его родителям после перехода в СКА.

Трансфер из «Авангарда» состоялся летом 2023 года.

– После перехода из «Авангарда» в СКА вы столкнулись с жесткой критикой. Сложно было все это выдержать?

– Сами знаете, что новости в наше время живут пару дней. Спасибо всем хейтерам. Если о тебе пишут, значит, людям не без разницы на тебя.

После сезона я приезжал в Омск, мы вылетели, а «Авангард » тогда играл с «Локомотивом». Я пришел в ресторан, а там как раз показывали хоккей, встретил главу фанатского движения «Авангарда».

Мы пообщались с ребятами, они меня поддержали, сказали, что это мое решение, они его уважают. Приятно, что настоящие фанаты меня поддержали.

– Когда случился переход, много сообщений получали?

– Первые два-три дня много. Больше всего мне было обидно, что родителям писали всякую ерунду. Папа распылялся на это, даже отвечал. Я ему говорил: «Да не надо, успокойся, все пройдет».

Если мне пишут, то я не обращаю внимание. А вот родители расстраиваются, – сказал нападающий «Нью-Джерси » Арсений Грицюк .

Грицюк о «Нью-Джерси»: «Мне 24 года, я уже не ребенок. Идеальное время ехать в НХЛ в статусе лидера и попытаться там закрепиться. Докажу, на что способен»