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Арсений Грицюк: «Я не был на лидирующих позициях в «Авангарде» – почти не выпускали «6 на 5». Ротенберг мне доверял в последние полтора сезона в СКА – я был одним из лидеров»

Арсений Грицюк высказался о доверии Романа Ротенберга в СКА.

Нападающий ранее перешел в «Нью-Джерси» из СКА. 

В прошедшем сезоне он набрал 44 (17+24) очка в 49 матчах Фонбет чемпионата КХЛ при полезности «плюс 22» и добавил к ним 5 (1+4) баллов в 6 играх плей-офф Кубка Гагарина.

«В «Авангарде» я не был на лидирующих позициях – в той же игре «6 на 5» в концовке матчей меня почти никогда не выпускали, там были другие люди на эту роль.

В СКА последние полтора сезона Роман Борисович Ротенберг мне больше доверял. В этом году я был одним из лидеров команды, многое зависело от игры нашей тройки.

Первые месяцы после перехода не считаю – там не получилось войти в команду. Были проблемы – скорее всего, личные», – сказал Арсений Грицюк.

Ротенберга уволили из СКА! Онлайн

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позовут в «Зенит»Зенит
Что теперь будет с Ротенбергом?30012 голосов
создаст систему в другом клубе КХЛКХЛ
уйдет из хоккеяРоман Ротенберг
уедет в НХЛНХЛ
позовут в «Зенит»Зенит
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «ВсеПроСпорт»
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