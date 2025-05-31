Грицюк о «Нью-Джерси»: «Мне 24 года, я уже не ребенок. Идеальное время ехать в НХЛ в статусе лидера и попытаться там закрепиться. Докажу, на что способен»

Арсений Грицюк заявил, что постарается проявить себя в «Нью-Джерси».

В прошедшем сезоне форвард набрал 44 (17+27) очка в 49 матчах регулярного чемпионата КХЛ в составе СКА. Также на его счету 5 (1+4) баллов в 6 играх плей-офф.

«Мне 24 года, я уже не ребенок. Это идеальное время, чтобы ехать за океан в статусе лидера и попытаться стать полноценным игроком НХЛ .

Мне пока никто не обозначил четких ожиданий. Я приеду и докажу, на что способен. В этом и суть», – сказал форвард «Нью-Джерси ».

Грицюк о Ротенберге: «Азартный тренер, все время отдает хоккею. Хартли в «Авангарде» доставал деталями на видео, а Роман Борисович постоянно в коммуникации, подсказывает»