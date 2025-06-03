Борис Михайлов: «Для меня неожиданно, что Ротенберга уволили из СКА, не могу комментировать решение руководства «Газпрома». Роман Борисович до мозга костей в хоккее»

Борис Михайлов отреагировал на увольнение Романа Ротенберга из СКА.

Сегодня Роман Ротенберг покинул пост главного тренера клуба из Санкт-Петербурга. Команду возглавил Игорь Ларионов . Такое решение принял новый совет директоров клуба.

«Для меня неожиданно, что Романа Ротенберга уволили из СКА . Что значит «дать шанс»? У каждого тренера стоит задача. Если тренер ее выполняет, то да.

Я не могу комментировать решение руководства «Газпрома». Я знаю, что Роман Борисович до мозга костей в хоккее.

Что касается назначения Игоря Ларионова на пост главного тренера СКА, ему могу только пожелать успехов в работе», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов .