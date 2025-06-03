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Борис Михайлов: «Для меня неожиданно, что Ротенберга уволили из СКА, не могу комментировать решение руководства «Газпрома». Роман Борисович до мозга костей в хоккее»

Борис Михайлов отреагировал на увольнение Романа Ротенберга из СКА.

Сегодня Роман Ротенберг покинул пост главного тренера клуба из Санкт-Петербурга. Команду возглавил Игорь Ларионов. Такое решение принял новый совет директоров клуба.

«Для меня неожиданно, что Романа Ротенберга уволили из СКА. Что значит «дать шанс»? У каждого тренера стоит задача. Если тренер ее выполняет, то да.

Я не могу комментировать решение руководства «Газпрома». Я знаю, что Роман Борисович до мозга костей в хоккее.

Что касается назначения Игоря Ларионова на пост главного тренера СКА, ему могу только пожелать успехов в работе», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.

Что теперь будет с Ротенбергом?35323 голоса
создаст систему в другом клубе КХЛКХЛ
уйдет из хоккеяРоман Ротенберг
уедет в НХЛНХЛ
позовут в «Зенит»Зенит
Что теперь будет с Ротенбергом?35323 голоса
создаст систему в другом клубе КХЛКХЛ
уйдет из хоккеяРоман Ротенберг
уедет в НХЛНХЛ
позовут в «Зенит»Зенит
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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