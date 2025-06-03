Борис Михайлов: «Для меня неожиданно, что Ротенберга уволили из СКА, не могу комментировать решение руководства «Газпрома». Роман Борисович до мозга костей в хоккее»
Борис Михайлов отреагировал на увольнение Романа Ротенберга из СКА.
Сегодня Роман Ротенберг покинул пост главного тренера клуба из Санкт-Петербурга. Команду возглавил Игорь Ларионов. Такое решение принял новый совет директоров клуба.
«Для меня неожиданно, что Романа Ротенберга уволили из СКА. Что значит «дать шанс»? У каждого тренера стоит задача. Если тренер ее выполняет, то да.
Я не могу комментировать решение руководства «Газпрома». Я знаю, что Роман Борисович до мозга костей в хоккее.
Что касается назначения Игоря Ларионова на пост главного тренера СКА, ему могу только пожелать успехов в работе», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.
Что теперь будет с Ротенбергом?35323 голоса
создаст систему в другом клубе КХЛ
уйдет из хоккея
уедет в НХЛ
позовут в «Зенит»
Что теперь будет с Ротенбергом?35323 голоса
создаст систему в другом клубе КХЛ
уйдет из хоккея
уедет в НХЛ
позовут в «Зенит»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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