Шевченко об отставке Ротенберга из СКА: «Мы попрощались с самобытным клубом. Судя по назначению, пришли люди, которые не очень хорошо разбираются в хоккее»
Алексей Шевченко отреагировал на увольнение Романа Ротенберга из СКА.
Сегодня Роман Ротенберг покинул пост главного тренера клуба из Санкт-Петербурга. Команду возглавил Игорь Ларионов. Такое решение принял новый совет директоров клуба.
«Я не могу говорить. Не могу поверить в это. Пересматриваю интервью, переслушиваю пресс-конференции. Мы попрощались с самобытным клубом.
И ладно, если бы в СКА хотели что-то исправить. Судя по назначению, там пришли люди, которые не очень хорошо разбираются в хоккее.
Но я не скажу ничего плохо в спину Ротенберга. С ним было весело. Если вы хотите печаль – вам в Ярославль», – приводит слова журналиста Алексея Шевченко телеграм-канал «Это хоккей, брат!»
Как Ротенберг спасался от увольнения из СКА. И все-таки не спасся
Что теперь будет с Ротенбергом?30681 голос
создаст систему в другом клубе КХЛ
уйдет из хоккея
уедет в НХЛ
позовут в «Зенит»
Что теперь будет с Ротенбергом?30681 голос
создаст систему в другом клубе КХЛ
уйдет из хоккея
уедет в НХЛ
позовут в «Зенит»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Это хоккей, брат!»
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