Шевченко об отставке Ротенберга из СКА: «Мы попрощались с самобытным клубом. Судя по назначению, пришли люди, которые не очень хорошо разбираются в хоккее»

Алексей Шевченко отреагировал на увольнение Романа Ротенберга из СКА.

Сегодня Роман Ротенберг покинул пост главного тренера клуба из Санкт-Петербурга. Команду возглавил Игорь Ларионов . Такое решение принял новый совет директоров клуба.

«Я не могу говорить. Не могу поверить в это. Пересматриваю интервью, переслушиваю пресс-конференции. Мы попрощались с самобытным клубом.

И ладно, если бы в СКА хотели что-то исправить. Судя по назначению, там пришли люди, которые не очень хорошо разбираются в хоккее.

Но я не скажу ничего плохо в спину Ротенберга. С ним было весело. Если вы хотите печаль – вам в Ярославль», – приводит слова журналиста Алексея Шевченко телеграм-канал «Это хоккей, брат!»

Как Ротенберг спасался от увольнения из СКА. И все-таки не спасся