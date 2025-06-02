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Шевченко об отставке Ротенберга из СКА: «Мы попрощались с самобытным клубом. Судя по назначению, пришли люди, которые не очень хорошо разбираются в хоккее»

Алексей Шевченко отреагировал на увольнение Романа Ротенберга из СКА.

Сегодня Роман Ротенберг покинул пост главного тренера клуба из Санкт-Петербурга. Команду возглавил Игорь Ларионов. Такое решение принял новый совет директоров клуба.

«Я не могу говорить. Не могу поверить в это. Пересматриваю интервью, переслушиваю пресс-конференции. Мы попрощались с самобытным клубом.

И ладно, если бы в СКА хотели что-то исправить. Судя по назначению, там пришли люди, которые не очень хорошо разбираются в хоккее.

Но я не скажу ничего плохо в спину Ротенберга. С ним было весело. Если вы хотите печаль – вам в Ярославль», – приводит слова журналиста Алексея Шевченко телеграм-канал «Это хоккей, брат!»

Как Ротенберг спасался от увольнения из СКА. И все-таки не спасся

Что теперь будет с Ротенбергом?30681 голос
создаст систему в другом клубе КХЛКХЛ
уйдет из хоккеяРоман Ротенберг
уедет в НХЛНХЛ
позовут в «Зенит»Зенит
Что теперь будет с Ротенбергом?30681 голос
создаст систему в другом клубе КХЛКХЛ
уйдет из хоккеяРоман Ротенберг
уедет в НХЛНХЛ
позовут в «Зенит»Зенит
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Это хоккей, брат!»
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