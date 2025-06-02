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  • Андронов об отставке Ротенберга: «Йозе Марино Роман Майкл Оливер не тренер. Но хоккей потеряет в медийности, 90% давал он с бостонским лобби и «Красной машиной»
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Андронов об отставке Ротенберга: «Йозе Марино Роман Майкл Оливер не тренер. Но хоккей потеряет в медийности, 90% давал он с бостонским лобби и «Красной машиной»

Алексей Андронов отреагировал на увольнение Романа Ротенберга из СКА.

Сегодня Роман Ротенберг покинул пост главного тренера клуба из Санкт-Петербурга. Команду возглавил Игорь Ларионов. Такое решение принял новый совет директоров клуба.

«Все чудесатее и чудесатее. Профессор Ларс теперь обнаружился в СКА. Об этом мы, пожалуй, поговорим позже, а пока обсудим перспективы Йози Марино Романа Майкла Оливера Ротенберга. Пока его не назначили в «Витязь» или куда-то еще.

Что тут, в принципе, можно сказать? Ротенберг – не тренер. Он человек, решивший, что он тренер. Решить можете и вы, и я. Но есть Его Величество результат. Или его нет.

Я говорил, и скажу еще раз – Ротенберг был идеален в роли «главы штаба» в Пхенчхане-2018. Но когда он решил обозвать себя олимпийским чемпионом, когда он стал в самолете учить Знарка тренировать (и чуть не получил бутылкой по башке) – пранк вышел из под контроля.

Посмотреть на него «не в СКА» будет любопытно. Мое мнение очень простое. Как говорил мой дед: «Не тот дурак, кто рожь на крыше сеет, но тот, кто ему помогает…»

Вот мы и узнаем скоро:

• Кто еще, кроме самого Романа Борисовича, считает, что он тренер.

• Кто готов пожертвовать спортивным процессом в угоду коньюнктуре и «советам сверху». Гурам Аджоев и Туфан Садыгов, например, считают своих сыновей футболистами…

Однажды Борис Петрович Игнатьев приехал на переговоры в Ижевск, принимать «Газовик-Газпром». Там президент Владимир Тумаев в 50+ выходил на замены, судьи тут же назначали пенальти, и он их забивал. Выслушав условия, Игнатьев сказал: «Но вы на поле больше выходить не будете». Тумаев ответил: «Это невозможно, я символ этой команды». Борис Петрович развернулся и уехал восвояси…

Одно можно сказать точно – российский хоккей потеряет в медийности. Ибо 90% ее давал Роман Ротенберг со своими подарочными [будильниками], бостонским лобби, «Красной машиной» и прочими залепухами. Теперь будем смотреть как Ларионов ест малину на прессухах», – написал комментатор Алексей Андронов.

Эпоха Ротенберга в СКА – только главные цифры

Что теперь будет с Ротенбергом?29829 голосов
создаст систему в другом клубе КХЛКХЛ
уйдет из хоккеяРоман Ротенберг
уедет в НХЛНХЛ
позовут в «Зенит»Зенит
Что теперь будет с Ротенбергом?29829 голосов
создаст систему в другом клубе КХЛКХЛ
уйдет из хоккеяРоман Ротенберг
уедет в НХЛНХЛ
позовут в «Зенит»Зенит
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Алексея Андронова
logoРоман Ротенберг
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logoКХЛ
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logoСборная России по хоккею с шайбой
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Владимир Тумаев
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