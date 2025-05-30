Три игрока «Эдмонтона» – Макдэвид (26 очков), Драйзайтль (25) и Нюджент-Хопкинс (18) идут в топ-4 бомбардиров плей-офф НХЛ перед финалом

3 игрока «Эдмонтона» идут в топ-4 бомбардиров плей-офф НХЛ перед финалом.

«Ойлерс» вышли в финал Кубка Стэнли, победив «Даллас » (4-1, 6:3 в пятом матче) в финале Западной конференции.

Форварды канадского клуба Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль набрали по 2 очка – 1+1 и 0+2 соответственно.

Макдэвид продолжает лидировать в гонке бомбардиров текущего розыгрыша Кубка Стэнли с 26 (6+20) очками в 16 играх. Драйзайтль идет на втором месте (25 в 16, 7+18).

На третьем месте идет форвард «Далласа» Микко Рантанен (22 в 18, 9+13), на четвертом – еще один представитель «Эдмонтона » Райан Нюджент-Хопкинс (18 в 16, 5+13).

Лучшим бомбардиром второго финалиста Кубка Стэнли – «Флориды» – является капитан команды Александр Барков (17 в 17, 6+11).

Он делит 5-е место в общем зачете с форвардом Кайлом Коннором («Виннипег», 17 в 13, 5+12) и защитником Эваном Бушаром («Эдмонтон», 17 в 16, 6+11).

При этом два игрока «Пантерс» набрали по 16 баллов в 17 играх – форварды Сэм Беннетт (10+6, лидер гонки снайперов) и Мэттью Ткачак (5+11).