Артюхина удивила отставка Ротенберга: «Думал, есть карт-бланш. «Локомотив» строился четыре года, чтобы дойти до Кубка Гагарина. Было бы интересно, если бы СКА возглавил иностранец»
Евгений Артюхин выразил удивление из-за отставки Романа Ротенберга.
Главный тренер СКА Роман Ротенберг покидает свой пост по решению нового совета директоров, об этом стало известно ранее.
Также появилась информация о возможном сокращении бюджета клуба.
– Меня это удивило. Я думал, что у Ротенберга есть карт-бланш. Как мы видим, «Локомотив» четыре года строился, чтобы дойти до Кубка Гагарина. Отставка Романа Ротенберга произвела на меня удивление.
– Кто мог бы возглавить СКА вместо него?
– Сложно сказать. Тут нужен серьезный подход.
Думаю, было бы интересно, если бы команду возглавил иностранец с хорошим опытом», – сказал бывший нападающий СКА Евгений Артюхин.
Что теперь будет с Ротенбергом?30008 голосов
создаст систему в другом клубе КХЛ
уйдет из хоккея
уедет в НХЛ
позовут в «Зенит»
Что теперь будет с Ротенбергом?30008 голосов
создаст систему в другом клубе КХЛ
уйдет из хоккея
уедет в НХЛ
позовут в «Зенит»
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Allhockey.ru
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости