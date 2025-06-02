Артюхина удивила отставка Ротенберга: «Думал, есть карт-бланш. «Локомотив» строился четыре года, чтобы дойти до Кубка Гагарина. Было бы интересно, если бы СКА возглавил иностранец»

Евгений Артюхин выразил удивление из-за отставки Романа Ротенберга.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг покидает свой пост по решению нового совета директоров, об этом стало известно ранее.

Также появилась информация о возможном сокращении бюджета клуба.

– Меня это удивило. Я думал, что у Ротенберга есть карт-бланш. Как мы видим, «Локомотив» четыре года строился, чтобы дойти до Кубка Гагарина. Отставка Романа Ротенберга произвела на меня удивление.

– Кто мог бы возглавить СКА вместо него?

– Сложно сказать. Тут нужен серьезный подход.

Думаю, было бы интересно, если бы команду возглавил иностранец с хорошим опытом», – сказал бывший нападающий СКА Евгений Артюхин .

Ротенберга уволили из СКА! Онлайн