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Рыбин об отставке Ротенберга из СКА: «Роман Борисович на этом не остановится. Возглавит какой-то клуб и будет двигаться дальше»

Максим Рыбин считает, что Роман Ротенберг сможет возглавить другой клуб КХЛ.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг покидает свой пост по решению нового совета директоров, об этом стало известно ранее.

«Поменялся совет директоров. Они приняли решение, как-то быстро все это сделали. Все меняется, бывают разные перемены.

Думаю, Роман Борисович на этом не остановится. Какой-то клуб возглавит и будет двигаться дальше», – сказал бывший нападающий СКА Максим Рыбин.

Ротенберга уволили из СКА! Онлайн

Что теперь будет с Ротенбергом?30008 голосов
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уйдет из хоккеяРоман Ротенберг
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позовут в «Зенит»Зенит
Что теперь будет с Ротенбергом?30008 голосов
создаст систему в другом клубе КХЛКХЛ
уйдет из хоккеяРоман Ротенберг
уедет в НХЛНХЛ
позовут в «Зенит»Зенит
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
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