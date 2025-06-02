Рыбин об отставке Ротенберга из СКА: «Роман Борисович на этом не остановится. Возглавит какой-то клуб и будет двигаться дальше»
Максим Рыбин считает, что Роман Ротенберг сможет возглавить другой клуб КХЛ.
Главный тренер СКА Роман Ротенберг покидает свой пост по решению нового совета директоров, об этом стало известно ранее.
«Поменялся совет директоров. Они приняли решение, как-то быстро все это сделали. Все меняется, бывают разные перемены.
Думаю, Роман Борисович на этом не остановится. Какой-то клуб возглавит и будет двигаться дальше», – сказал бывший нападающий СКА Максим Рыбин.
Что теперь будет с Ротенбергом?30008 голосов
создаст систему в другом клубе КХЛ
уйдет из хоккея
уедет в НХЛ
позовут в «Зенит»
Что теперь будет с Ротенбергом?30008 голосов
создаст систему в другом клубе КХЛ
уйдет из хоккея
уедет в НХЛ
позовут в «Зенит»
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
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