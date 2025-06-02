Гендиректор «Трактора»: «Считаем сезон успешным. Финал до сих пор анализируем. Нет одного компонента, который можно было добавить и победить»

Гендиректор «Трактора» назвал минувший сезон успешным для команды.

Челябинский клуб дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил «Локомотиву » (1-4).

«Считаем сезон успешным, ребята проделали огромную работу. Огромная благодарность за те эмоции, которые мы подарили болельщикам. Эмоциональное единение наших болельщиков с командой было невероятным.

Мы анализируем до сих пор финал, поэтому сложно ответить, чего не хватило для победы.

Одного такого компонента, который можно было добавить и победить, нет. Видимо, время еще не пришло, продолжаем работать», – сказал Иван Савин .