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Гендиректор «Трактора»: «Считаем сезон успешным. Финал до сих пор анализируем. Нет одного компонента, который можно было добавить и победить»

Гендиректор «Трактора» назвал минувший сезон успешным для команды.

Челябинский клуб дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил «Локомотиву» (1-4). 

«Считаем сезон успешным, ребята проделали огромную работу. Огромная благодарность за те эмоции, которые мы подарили болельщикам. Эмоциональное единение наших болельщиков с командой было невероятным.

Мы анализируем до сих пор финал, поэтому сложно ответить, чего не хватило для победы.

Одного такого компонента, который можно было добавить и победить, нет. Видимо, время еще не пришло, продолжаем работать», – сказал Иван Савин

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
ТАСС
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logoКубок Гагарина
logoЛокомотив
logoТрактор
logoИван Савин
болельщики
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