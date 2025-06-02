Гендиректор «Трактора»: «Считаем сезон успешным. Финал до сих пор анализируем. Нет одного компонента, который можно было добавить и победить»
Гендиректор «Трактора» назвал минувший сезон успешным для команды.
Челябинский клуб дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил «Локомотиву» (1-4).
«Считаем сезон успешным, ребята проделали огромную работу. Огромная благодарность за те эмоции, которые мы подарили болельщикам. Эмоциональное единение наших болельщиков с командой было невероятным.
Мы анализируем до сих пор финал, поэтому сложно ответить, чего не хватило для победы.
Одного такого компонента, который можно было добавить и победить, нет. Видимо, время еще не пришло, продолжаем работать», – сказал Иван Савин.
Что теперь будет с Ротенбергом?30006 голосов
создаст систему в другом клубе КХЛ
уйдет из хоккея
уедет в НХЛ
позовут в «Зенит»
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости