Савин о продлении контракта с Волковым: «За два года в «Тракторе» он еще раз доказал, что является одним из самых эффективных хоккейных функционеров России»

Гендиректор «Трактора» высказался о продлении контракта с Алексеем Волковым.

Сегодня челябинский клуб объявил о подписании нового 2-летнего контракта с генеральным менеджером.

В двух полных сезонах под руководством Волкова челябинский клуб завоевал медали Фонбет Чемпионата КХЛ – бронзовые (2023/24) и серебряные (2024/25).

«Алексей Волков за два года работы в «Тракторе » еще раз доказал, что является одним из самых эффективных хоккейных функционеров страны. Команда под его началом двигалась поступательно, завоевав бронзовые и серебряные медали Чемпионата КХЛ.

Уверен, что новый двухлетний контракт станет для организации и самого Алексея своего рода плацдармом для построения того «Трактора», который воплотит в жизнь главную мечту всех болельщиков «черно-белых», – заявил Иван Савин .