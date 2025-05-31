Савин о продлении контракта с Волковым: «За два года в «Тракторе» он еще раз доказал, что является одним из самых эффективных хоккейных функционеров России»
Гендиректор «Трактора» высказался о продлении контракта с Алексеем Волковым.
Сегодня челябинский клуб объявил о подписании нового 2-летнего контракта с генеральным менеджером.
В двух полных сезонах под руководством Волкова челябинский клуб завоевал медали Фонбет Чемпионата КХЛ – бронзовые (2023/24) и серебряные (2024/25).
«Алексей Волков за два года работы в «Тракторе» еще раз доказал, что является одним из самых эффективных хоккейных функционеров страны. Команда под его началом двигалась поступательно, завоевав бронзовые и серебряные медали Чемпионата КХЛ.
Уверен, что новый двухлетний контракт станет для организации и самого Алексея своего рода плацдармом для построения того «Трактора», который воплотит в жизнь главную мечту всех болельщиков «черно-белых», – заявил Иван Савин.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал «Трактора»
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