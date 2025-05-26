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Гендиректор «Трактора» о Кузнецове в СКА: «Я ему говорил, что это ошибка. Он должен был помочь нам выиграть Кубок Гагарина, а потом идти зарабатывать деньги»

Генеральный директор «Трактора» оценил переход Евгения Кузнецова в СКА.

В 2024 году воспитанник челябинского хоккея подписал четырехлетний контракт с клубом из Санкт-Петербурга, вернувшись из НХЛ. Соглашение было расторгнуто после окончания этого сезона.

– Рассматривает ли «Трактор» вариант подписания Евгения Кузнецова?

– В ближайшее время мы будем рассматривать всех игроков. Все решения по подписаниям будем принимать после полноценного взаимодействия между менеджментом и тренерским штабом.

– Сезон показал, что Кузнецов принял неправильное решение, выбрав не «Трактор»?

– Я ему лично говорил, что это было ошибочное решение. Без привязки к его выступлению в сезоне.

Я был убежден в том, что он должен был вернуться только в «Трактор» и помочь нам выиграть Кубок Гагарина, а потом уже идти зарабатывать любые деньги там, где он посчитает нужным.

Но он взрослый человек, и это было его решение. А у нас в команде смогли проявить себя новые герои, которые повели «Трактор» за собой, – сказал генеральный директор «Трактора» Иван Савин.

Агент Кузнецова: «Евгений – лучший хоккеист в КХЛ, уверен. Пока не находимся с кем-то в продвинутых переговорах. Если предложение из НХЛ будет предпочтительным – он вернется туда»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
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