Гендиректор «Трактора» о новой арене: «Условия губернатора не выполнили, получается. Сейчас время непростое с точки зрения строительства и выделения средств»

Иван Савин ответил на вопрос о возможности строительства новой арены «Трактора».

Команда тренера Бенуа Гру проиграла «Локомотиву» (1-4) в финальной серии Кубка Гагарина.

– Губернатор Челябинской области Алексей Текслер утверждал, что в Челябинске построят арену в случае победы в Кубке Гагарина…

– Сейчас при общении с ним темы арены мы не касались. Но, получается, мы его условия не выполнили. Наверное, всему свое время.

Сейчас время непростое с точки зрения строительства и выделения средств.

Пока будем располагать тем, что есть, а дальше уже будет видно, – сказал генеральный директор «Трактора » Иван Савин .