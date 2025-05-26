Гендиректор «Трактора» о новой арене: «Условия губернатора не выполнили, получается. Сейчас время непростое с точки зрения строительства и выделения средств»
Иван Савин ответил на вопрос о возможности строительства новой арены «Трактора».
Команда тренера Бенуа Гру проиграла «Локомотиву» (1-4) в финальной серии Кубка Гагарина.
– Губернатор Челябинской области Алексей Текслер утверждал, что в Челябинске построят арену в случае победы в Кубке Гагарина…
– Сейчас при общении с ним темы арены мы не касались. Но, получается, мы его условия не выполнили. Наверное, всему свое время.
Сейчас время непростое с точки зрения строительства и выделения средств.
Пока будем располагать тем, что есть, а дальше уже будет видно, – сказал генеральный директор «Трактора» Иван Савин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
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