Маршанд об ударе от Беннетта: «Я не держал обиды – мы шутим на эту тему. Приятно находиться рядом с Сэмом – он на самом деле разговорчивый и веселый»

Брэд Маршанд высказался относительно взаимоотношений с Сэмом Беннеттом.

По ходу серии второго раунда Кубка Стэнли-2024 между «Бостоном» и «Флоридой» (2-4) Маршанд получил травму после удара в голову от форварда «Пантерс» Беннетта и был вынужден пропустить два матча.

В этом сезоне Маршанд перешел во «Флориду» из «Бостона».

«Я не держал обиды. Понимаю, как играют в хоккей. Я играл похожим образом. Мы шутим на эту тему. Я могу посмеяться над этим. Я шучу об этом все время. Я шучу об этом больше, чем он.

Сэм не такой серьезный человек, как я думал. Когда видишь его на льду и в окружении СМИ, он кажется тихим и очень сдержанным.

Когда узнаешь его поближе, то он на самом деле довольно разговорчивый и очень веселый. Приятно находиться рядом с ним.

Но когда видишь его на льду, он сконцентрирован. Он не особо разговорчив. Ты не слышишь его во время игры. Он весь в деле», – сказал Брэд Маршанд.