Маршанд и «Бостон» достигли договоренности о 3-летнем сроке контракта, но сильно разошлись по зарплате. После личной встречи с руководством Брэд запросил обмен во «Флориду» (Эллиотт Фридман)
Эллиотт Фридман рассказал о решении «Бостона» обменять Брэда Маршанда.
36-летний нападающий был отправлен во «Флориду» в обмен на выбор во 2-м раунде драфта НХЛ (при выполнении условий, он может быть повышен до 1-го раунда).
По данным инсайдера Sportsnet, «Брюинс» и Маршанд согласовали срок нового контракта (3 года), но значительно разошлись по зарплате.
Утверждается, что Брэд по своей инициативе провел личную встречу с руководством клуба, на которой дал понять, что готов скорректировать свои требования. По какой-то причине фронт-офис на это не отреагировал.
Провал переговоров привел к тому, что Маршанд, который летом может стать неограниченно свободным агентом, запросил обмен. При этом он назвал «Флориду» желательным местом для продолжения карьеры.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sportsnet
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