Маршанд и «Бостон» достигли договоренности о 3-летнем сроке контракта, но сильно разошлись по зарплате. После личной встречи с руководством Брэд запросил обмен во «Флориду» (Эллиотт Фридман)

Эллиотт Фридман рассказал о решении «Бостона» обменять Брэда Маршанда.

36-летний нападающий был отправлен во «Флориду» в обмен на выбор во 2-м раунде драфта НХЛ (при выполнении условий , он может быть повышен до 1-го раунда).

По данным инсайдера Sportsnet, «Брюинс» и Маршанд согласовали срок нового контракта (3 года), но значительно разошлись по зарплате.

Утверждается, что Брэд по своей инициативе провел личную встречу с руководством клуба, на которой дал понять, что готов скорректировать свои требования. По какой-то причине фронт-офис на это не отреагировал.

Провал переговоров привел к тому, что Маршанд, который летом может стать неограниченно свободным агентом, запросил обмен. При этом он назвал «Флориду» желательным местом для продолжения карьеры.