Максим Рыбин: «Бобровский – профессионал своего дела. Мне импонирует его стиль игры и отношение к работе. Буду болеть за «Флориду» в финале Кубка Стэнли»

Максим Рыбин поделился мнением о Сергее Бобровском.

Вратарь «Флориды» отразил 20 из 23 бросков в пятом матче финала Восточной конференции против «Каролины» (5:3). «Пантерс» выиграли серию со счетом 4-1.

В финале Кубка Стэнли-2025 «Флорида » сыграет с «Эдмонтоном ».

«Я буду болеть за «Флориду» в финале Кубка Стэнли. Я знаю Сергея Бобровского и его методы работы. Он настоящий профессионал своего дела.

Мне импонирует его стиль игры и его отношение к работе, нашим молодым и не только молодым хоккеистам есть чему у него поучиться», – сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин.