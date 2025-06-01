Максим Рыбин: «Бобровский – профессионал своего дела. Мне импонирует его стиль игры и отношение к работе. Буду болеть за «Флориду» в финале Кубка Стэнли»
Максим Рыбин поделился мнением о Сергее Бобровском.
Вратарь «Флориды» отразил 20 из 23 бросков в пятом матче финала Восточной конференции против «Каролины» (5:3). «Пантерс» выиграли серию со счетом 4-1.
В финале Кубка Стэнли-2025 «Флорида» сыграет с «Эдмонтоном».
«Я буду болеть за «Флориду» в финале Кубка Стэнли. Я знаю Сергея Бобровского и его методы работы. Он настоящий профессионал своего дела.
Мне импонирует его стиль игры и его отношение к работе, нашим молодым и не только молодым хоккеистам есть чему у него поучиться», – сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин.
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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: LiveResult
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