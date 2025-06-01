Максим Рыбин: «Макдэвид – настоящая звезда хоккея, мегазвезда своего поколения. Я бы хотел поиграть против него»

Максим Рыбин поделился мнением о Конноре Макдэвиде.

В финале Кубка Стэнли «Эдмонтон » сыграет против «Флориды».

«Мне очень нравится, как играет Макдэвид . Он настоящая звезда хоккея и мегазвезда своего поколения. Я бы хотел поиграть против него.

Несмотря на это, в финале мои симпатии будут на стороне «Флориды», – сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин.