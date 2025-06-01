Максим Рыбин: «Макдэвид – настоящая звезда хоккея, мегазвезда своего поколения. Я бы хотел поиграть против него»
Максим Рыбин поделился мнением о Конноре Макдэвиде.
В финале Кубка Стэнли «Эдмонтон» сыграет против «Флориды».
«Мне очень нравится, как играет Макдэвид. Он настоящая звезда хоккея и мегазвезда своего поколения. Я бы хотел поиграть против него.
Несмотря на это, в финале мои симпатии будут на стороне «Флориды», – сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин.
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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: LiveResult
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