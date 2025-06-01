Кирилл Сафронов о Кубке Стэнли: «Помню пламенную речь Макдэвида после проигранного финала в прошлом году. Хотелось бы, чтобы «Эдмонтон» выиграл»
– Обе команды в финале, обе команды очень сильные. Наверное, по спортивному принципу хотелось бы, чтобы «Эдмонтон» выиграл.
Помню пламенную речь Макдэвида после проигранного финала в прошлом году. Думаю, что «Эдмонтон» – фаворит.
– Как считаете, способен ли Бобровский стать ключевым фактором серии для «Флориды»?
– Вратарь всегда полкоманды, тем более Бобровский. Время быстро пролетело, помню, как в прошлом году он держал российский флаг на параде. Может быть, Подколзин то же самое сделает в этот раз.
От вратарей многое зависит, а Бобровский является одним из лучших вратарей в мире.
– Удивлены, что Бобровский в 36 лет второй год подряд является важной частью команды-финалиста?
– Вратари это вообще особые люди. Знаю, насколько Бобровский тщательно относится к себе и своей подготовке. Можно только брать пример с него, – сказал бывший защитник «Атланты» Кирилл Сафронов.