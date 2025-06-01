Валерий Каменский: «Российский хоккей продолжает воспитывать мировых звезд. Россияне играют ведущие роли в клубах НХЛ, высоко ценятся в Северной Америке»
Валерий Каменский отметил, что россияне играют ведущие роли в клубах НХЛ.
В финале Кубка Стэнли «Эдмонтон» сыграет против «Флориды».
За «Пантерс», защищающих чемпионский титул, выступают вратарь Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов, за «Эдмонтон» – форвард Василий Подколзин.
«Российский хоккей продолжает воспитывать мировых звезд и великих хоккеистов. В очередной раз хотя бы один россиянин точно выиграет Кубок Стэнли.
В клубах НХЛ россияне играют ведущие роли, они высоко ценятся в Северной Америке», – сказал вице-президент по развитию Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский.
Как минимум один российский хоккеист выиграет Кубок Стэнли в этом году. Рекордная серия (10 сезонов) продолжается с 2016-го
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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: LiveResult
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