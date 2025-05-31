Грицюк о Ротенберге: «Азартный тренер, все время отдает хоккею. Хартли в «Авангарде» доставал деталями на видео, а Роман Борисович постоянно в коммуникации, подсказывает»

Арсений Грицюк рассказал о работе Романа Ротенберга и его значении для СКА.

– Ротенберг как главный тренер – какой он?

– Роман Борисович часто подходит с какими‑то игровыми моментами и подсказывает, как можно было действовать лучше. Очень азартный тренер, который хочет знать все про всех.

Если Боб Хартли в «Авангарде » доставал всеми деталями и нюансами на видео, то Ротенберг постоянно был в коммуникации. Мог напомнить в раздевалке какой‑то игровой момент, о котором ты уже забыл. А он так: «Помнишь, ты здесь немного не так сыграл, будь здесь внимательнее, иначе это приведет к голу в наши ворота».

Роман Борисович все время говорил мне, что надо добавлять в обороне. Думаю, из‑за этого я закончил сезон лучше всех по полезности в СКА [«+22»]. Потому что когда я каждый раз выходил в своей зоне, то думал: «Вот бы в обороне не накосячить, а то Роман Борисович подойдет и что‑то скажет».

Что удивляет – человек все свое время отдает хоккею. Иногда смотришь на него и думаешь: «Роман Борисович, вы вообще сегодня поспали?»

После матчей, после тяжелых поражений мы отвлечемся. А ему как тренеру нужно все перебирать, переваривать, что не получилось. Те, кто внутри команды, видят, что он отдает хоккею очень многое, – сказал форвард «Нью-Джерси », выступавший ранее в СКА .