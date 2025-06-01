Максим Сушинский: «Шарипзянов мог бы попробовать себя в НХЛ. Ткачев обладает огромным мастерством, если попадет в нужную команду, заиграет там»
Максим Сушинский рассказал, кто из «Авангарда» мог бы попробовать себя в НХЛ.
«Шарипзянов мог бы попробовать себя в НХЛ.
Володя Ткачев вряд ли сможет там заиграть. Хотя, с другой стороны, он обладает огромным мастерством. И если он попадет в нужную команду, то заиграет там. Мастерства ему должно хватить», – сказал бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский.
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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: LiveResult
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