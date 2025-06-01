Максим Сушинский: «Шарипзянов мог бы попробовать себя в НХЛ. Ткачев обладает огромным мастерством, если попадет в нужную команду, заиграет там»

Максим Сушинский рассказал, кто из «Авангарда» мог бы попробовать себя в НХЛ.

«Шарипзянов мог бы попробовать себя в НХЛ .

Володя Ткачев вряд ли сможет там заиграть. Хотя, с другой стороны, он обладает огромным мастерством. И если он попадет в нужную команду, то заиграет там. Мастерства ему должно хватить», – сказал бывший президент «Авангарда » Максим Сушинский .