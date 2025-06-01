ЦСКА расторгнет контракт с Кэсселсом. У форварда 0+7 в 25 матчах за клуб (Артур Хайруллин)
ЦСКА расторгнет контракт с Коулом Кэсселсом.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Форвард перешел в армейский клуб из «Авангарда» по ходу прошлого сезона. На счету Кэсселса 6 (0+6) очков за 23 матча в регулярном чемпионате и одна голевая передача за 2 игры в плей-офф.
Действующее соглашение 30-летнего канадца с ЦСКА рассчитано до 31 мая 2026 года.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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