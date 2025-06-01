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«Омские Крылья» из ВХЛ расстались с 16 хоккеистами и подписали голкипера Ярославлева из фарм-клуба «Динамо»

«Омские Крылья» расстались с 16 хоккеистами.

Фарм-клуб «Авангарда» в Olimpbet ВХЛ покинули: вратарь Арсений Ахметов, защитники Михаил Патрикеев, Андрей Перфильев, Павел Турбин, Евгений Калинин, Антон Казачок, Сергей Дмитриев, Павел Смышляев и Егор Ананьин.

Форварды Александр Мирзабалаев, Антон Ковалев, Евгений Орлов, Никита Долгопятов, Лев Комиссаров, Тимур Ахунов, Александр Лазарев также ушли из клуба.

«Омские Крылья» подписали двухлетний односторонний контракт ВХЛ с вратарем Евгением Ярославлевым, ранее выступавшим в системе «Динамо».

Ранее клуб возглавил 43-летний канадский специалист Луи Робитайл.

«Авангард» продлил контракт с Чистяковым до 2027 года. У защитника 47 (22+25) очков и «+37» в 81 матче в сезоне с учетом плей-офф

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Омских Крыльев»
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