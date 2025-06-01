Макдэвид разделил с Павелски 3-е место по очкам в плей-офф среди игроков без Кубка Стэнли

Коннор Макдэвид вышел на 3-е место по очкам в плей-офф среди игроков без кубка.

Капитан «Эдмонтона » набрал 2 (1+1) балла в пятом матче финала Западной конференции с «Далласом» (6:3). «Ойлерс» вышли в финал Кубка Стэнли-2025, победив «Старс» 4-1 в серии.

На счету 28-летнего Коннора Макдэвида теперь 143 (43+100) очка в 90 играх в плей-офф в карьере.

Он разделил с Джо Павелски (143 балла в 201 игре) 3-е место по очкам в плей-офф среди игроков, которые не выигрывали Кубок Стэнли .

2-е место занимает Брайан Пропп (148 в 160), 1-е – Адам Оутс (156 в 163).