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Костин об уходе из «Сибири»: «В жизни каждого спортсмена наступает время перемен. Благодарю за эти три года, увидимся на льду!»

Денис Костин попрощался с болельщиками «Сибири».

Вчера клуб объявил об уходе вратаря из-за истечения срока контракта.

«Новосибирск! В жизни каждого спортсмена наступает время перемен, данным постом, хочу поблагодарить всех, с кем мне удалось познакомиться, поработать, сыграть в одной команде, а так же всю организацию хоккейного клуба «Сибирь».

Этот отрезок карьеры я обязательно буду вспоминать с теплотой в душе.

Отдельные слова благодарности вам, болельщики, именно вы тот самый шестой игрок, эта атмосфера на арене и вправду что-то особенное.
Благодарю за эти три года, «Сибирь», увидимся на льду!» – написал вратарь Денис Костин.

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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Дениса Костина
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