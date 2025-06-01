Костин об уходе из «Сибири»: «В жизни каждого спортсмена наступает время перемен. Благодарю за эти три года, увидимся на льду!»

Денис Костин попрощался с болельщиками «Сибири».

Вчера клуб объявил об уходе вратаря из-за истечения срока контракта.

«Новосибирск! В жизни каждого спортсмена наступает время перемен, данным постом, хочу поблагодарить всех, с кем мне удалось познакомиться, поработать, сыграть в одной команде, а так же всю организацию хоккейного клуба «Сибирь».

Этот отрезок карьеры я обязательно буду вспоминать с теплотой в душе.

Отдельные слова благодарности вам, болельщики, именно вы тот самый шестой игрок, эта атмосфера на арене и вправду что-то особенное.

Благодарю за эти три года, «Сибирь», увидимся на льду!» – написал вратарь Денис Костин .

Генменеджер «Сибири» о трансферах: «Костяк сохранен, коллектив поменяется на 30%. Финансовые запросы Костина удовлетворить не смогли»