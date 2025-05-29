Генменеджер «Сибири» о трансферах: «Костяк сохранен, коллектив поменяется на 30%. Финансовые запросы Костина удовлетворить не смогли»

Виктор Меркулов высказался относительно селекции «Сибири».

– Скоро начнется межсезонье. Какие планы на подписания?

– Сейчас начнутся подписания новых игроков, обмены. Безусловно, работа в этом направлении ведется.

Надеюсь, что в июне мы сможем порадовать наших болельщиков подписанием хороших, сильных хоккеистов, которые в следующем году усилят нашу команду и позволят сделать шаг вперед.

– Одним из ключевых ушедших игроков стал Тэйлор Бек. Есть кандидаты ему на замену?

– Конечно, все в работе. Общаемся с агентами, взвешиваем, договариваемся. Думаю, что в июне мы все узнаем.

– У большинства игроков «Сибири» контракты в подвешенном состоянии. Как сильно поменяется состав команды?

– У многих ребята закончились контракты, и я считаю, что ставка на эту историю удалась. Парни все прекрасно понимали, каждый боролся за свое будущее.

У Дениса Костина был достаточно умеренный контракт в нашем клубе. По окончании этого сезона он мог рассчитывать на большее, но мы не смогли удовлетворить его финансовые запросы. Нашелся другой клуб, который смог это сделать. Мы, повторюсь, желаем Денису только удачи. Каждый заслуживает своего контракта.

Костяк команды сохранен, но новые имена, безусловно, будут. Полагаю, коллектив поменяется на 30%, – сказал генеральный менеджер «Сибири » Виктор Меркулов.