«Спартак» продлил контракт с Даниилом Орловым до 2028 года

«Спартак» подписал новый контракт с защитником Даниилом Орловым.

Соглашение 21-летнего игрока носит двусторонний характер и рассчитано на три года – до конца сезона-2027/28.

В минувшем сезоне Даниил Орлов набрал 15 (5+10) очков в 52 играх регулярного чемпионата за «Спартак » при показателе полезности «+16».

В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он сыграл 12 матчей, отметившись 4 (2+2) баллами при полезности «+4».

Защитник также стал серебряным призером Кубка Чемпиона России, проведя 13 игр за воскресенский «Химик ».