«Спартак» продлил контракт с Даниилом Орловым до 2028 года
«Спартак» подписал новый контракт с защитником Даниилом Орловым.
Соглашение 21-летнего игрока носит двусторонний характер и рассчитано на три года – до конца сезона-2027/28.
В минувшем сезоне Даниил Орлов набрал 15 (5+10) очков в 52 играх регулярного чемпионата за «Спартак» при показателе полезности «+16».
В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он сыграл 12 матчей, отметившись 4 (2+2) баллами при полезности «+4».
Защитник также стал серебряным призером Кубка Чемпиона России, проведя 13 игр за воскресенский «Химик».
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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Спартака»
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