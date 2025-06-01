«Спартак» продлил контракт с Порядиным до 2028 года

«Спартак» подписал новый контракт с Павлом Порядиным.

Срок соглашения рассчитан на три года – до конца сезона-2027/28.

В минувшем сезоне 28-летний форвард набрал 46 (22+24) очков в 59 играх регулярного чемпионата за «Спартак ».

В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ Павел Порядин сыграл 12 матчей, отметившись 7 (3+4) баллами.