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Генменеджер «Торпедо»: «Кручинин – хоккеист с высокой культурой игры и умением делать партнеров сильнее. Он обладает качествами настоящего лидера. Мы искренне рады его возвращению»

Генменеджер «Торпедо» высказался о возвращении Алексея Кручинина в клуб.

В сезоне-2024/25 игрок выступал за «Северсталь», до этого он два года играл за нижегородцев.

Сегодня «Торпедо» подписало контракт с Кручининым на 2 года.

«Алексей Кручинин не нуждается в представлении нашим болельщикам. Он уже был важной частью торпедовской семьи и оставил о себе яркое и профессиональное впечатление как на льду, так и за его пределами.

Мы искренне рады его возвращению в Нижний Новгород. Алексей – хоккеист с высокой культурой игры, с тонким пониманием хоккея и умением делать партнеров сильнее. Но не менее важно и то, что он обладает качествами настоящего лидера: умеет вести за собой, поддерживать командный дух и задавать правильный тон в раздевалке.

Уверен, что его опыт и профессионализм станут ценным ресурсом для всей команды как в игровом плане, так и в человеческом. С возвращением, Алексей!» – сказал генеральный менеджер «Торпедо» Евгений Забуга.

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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Торпедо»
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Евгений Забуга
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