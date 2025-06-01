16

«Торпедо» подписало контракт с Кручининым на 2 года. Форвард ушел из клуба в 2024-м

«Торпедо» подписало контракт с Алексеем Кручининым.

Соглашение 33-летнего форварда с нижегородским клубом рассчитано на два года.

В сезоне-2024/25 Кручинин выступал за «Северсталь». До этого он два года выступал за нижегородцев, но покинул команду в межсезонье.

Сообщалось, что причиной мог стать конфликт игрока с главным тренером «Торпедо» Игорем Ларионовым.

В минувшем сезоне Кручинин провел 53 матча в регулярном чемпионате и набрал 23 (9+14) очка. В плей-офф на его счету 1+3 за 5 игр при полезности «минус 2».

«Торпедо» рассталось с 9 игроками. Среди них – Войнов, Кагарлицкий, Свечников-старший и Ларионов-младший

Что теперь будет с Ротенбергом?29995 голосов
создаст систему в другом клубе КХЛКХЛ
уйдет из хоккеяРоман Ротенберг
уедет в НХЛНХЛ
позовут в «Зенит»Зенит
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Торпедо»
logoТорпедо
logoАлексей Кручинин
переходы
logoИгорь Ларионов
logoКХЛ
logoСеверсталь
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Торпедо» покинули 4 тренера из штаба Ларионова: «Желаем вам новых побед и удачи на следующем этапе карьеры»
1 июня, 09:01
«Торпедо» рассталось с 9 игроками. Среди них – Войнов, Кагарлицкий, Свечников-старший и Ларионов-младший
191 июня, 03:34
В тренерский штаб «Торпедо» вошел Гоголев из клуба МХЛ «Чайка». Хабибулин продолжит работать с вратарями, Уланов – с защитниками
31 мая, 13:12
Главные новости
Матвиенко – Овечкину: «Вы символ для молодых хоккеистов, это дорогого стоит. Надо возвращать славу нашего хоккея, школу продвигать»
2240 минут назад
Сопин о Пономареве: «Авангард» на несколько лет получает центра с российским паспортом под два ведущих звена. Ожидаем, что он может еще прогрессировать и стать одним из ведущих игроков КХЛ»
351 минуту назад
«Авангард» выменял Пономарева и Егорова у «Спартака» на Холодилина, Сысоева, Васильева, права на Прищепова и денежную компенсацию
8сегодня, 12:33
Овечкин посетил Совет Федерации и подарил Матвиенко свитер «Вашингтона»
67сегодня, 12:11Фото
Бахмутов о фото Овечкина с пивом: «Не очень хороший пример подает для пацанов, наверное. Но он же не бочку выпивает, две банки – и хорош. Этого достаточно, чтобы восстановить силы после игры»
6сегодня, 11:49
Экс-директор «Ленфильма» Тельнов: «Ротенберг – талантливый менеджер, маркетолог, к тренерской профессии он отношения не имеет. «Газпром» тратил на СКА умопомрачительные деньги, а побед нет»
17сегодня, 11:34
Вячеслав Фетисов: «Президент поручил убрать социальную несправедливость в хоккее, там не должны быть только богатые дети. Есть большое количество катков, их нужно наполнить смыслом»
65сегодня, 11:18
Сизов вернулся в «Торпедо» из «Динамо». Контракт – на 2 года
6сегодня, 10:08
Фетисов о СКА: «Ларионов уже накопил необходимый опыт. Он знает КХЛ, хоккеистов, у него есть влияние на формирование команды. Все сделано правильно»
21сегодня, 09:48
Гросс перейдет в «Трактор». Защитник набрал 40 очков в 66 матчах регулярки за минское «Динамо» («СЭ»)
19сегодня, 09:22
Ко всем новостям
Последние новости
Мичков выложил видео с плывущим медведем, повстречавшимся ему во время отдыха: «Чисто Пермь»
12 минут назадФото
Майоров о Ларионове во главе СКА: «Нормальное решение. У тренера есть свои взгляды, руководство клуба, очевидно, его концепция устраивает»
26 минут назад
Сизов заработает 32 млн рублей за 2 сезона в «Торпедо» (Metaratings)
1сегодня, 11:57
Коротков перешел в «Металлург». Контракт – на 2 года
4сегодня, 10:58
«Амур» выменял Шварева у «Югры» на денежную компенсацию
сегодня, 10:51
Матвей Сафонов: «Овечкин творит историю своими руками, а я пока просто нахожусь в команде, которая делает это. Понимаю, что еще все впереди»
3сегодня, 10:37
«Амур» подписал контракт с Ураковым на год
сегодня, 10:22
«Автомобилист» подписал контракт с Черниковым на год
сегодня, 09:54
Гендиректор «Трактора» о зарплате Гру: «У Бенуа очень хорошая бонусная часть, она зависит от результата. Пересматривать условия не планируем»
сегодня, 09:33
Плющев о Вячеславе Козлове в «Сочи»: «Клубу нужно срочно подниматься – иначе на Западе все просто заснут. Много громких слов про непредсказуемость КХЛ, а на выходе та же кубковая восьмерка»
сегодня, 07:55