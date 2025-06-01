«Торпедо» подписало контракт с Кручининым на 2 года. Форвард ушел из клуба в 2024-м

«Торпедо» подписало контракт с Алексеем Кручининым.

Соглашение 33-летнего форварда с нижегородским клубом рассчитано на два года.

В сезоне-2024/25 Кручинин выступал за «Северсталь ». До этого он два года выступал за нижегородцев, но покинул команду в межсезонье.

Сообщалось , что причиной мог стать конфликт игрока с главным тренером «Торпедо » Игорем Ларионовым.

В минувшем сезоне Кручинин провел 53 матча в регулярном чемпионате и набрал 23 (9+14) очка. В плей-офф на его счету 1+3 за 5 игр при полезности «минус 2».

«Торпедо» рассталось с 9 игроками. Среди них – Войнов, Кагарлицкий, Свечников-старший и Ларионов-младший