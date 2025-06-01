«Торпедо» подписало контракт с Кручининым на 2 года. Форвард ушел из клуба в 2024-м
«Торпедо» подписало контракт с Алексеем Кручининым.
Соглашение 33-летнего форварда с нижегородским клубом рассчитано на два года.
В сезоне-2024/25 Кручинин выступал за «Северсталь». До этого он два года выступал за нижегородцев, но покинул команду в межсезонье.
Сообщалось, что причиной мог стать конфликт игрока с главным тренером «Торпедо» Игорем Ларионовым.
В минувшем сезоне Кручинин провел 53 матча в регулярном чемпионате и набрал 23 (9+14) очка. В плей-офф на его счету 1+3 за 5 игр при полезности «минус 2».
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Торпедо»
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