Гендиректор «Лады» о целях на сезон: «Задача-минимум – выйти в плей‑офф. Контракт с Мироновым рассчитан на год»
Генеральный директор «Лады» заявил, что задача клуба – выйти в плей-офф.
Тольяттинский клуб назначил главным тренером бывшего помощника Бенуа Гру в «Тракторе» Бориса Миронова.
«Контракт с Мироновым рассчитан на один сезон.
Договорились мы довольно быстро, просто неудобно было общаться с человеком, который работал с командой, игравшей в финале Кубка Гагарина. Поэтому мы его не отвлекали. И как только закончился финал, созвонились, встретились.
Борис Олегович встретился со мной, Сергеем Гомоляко, обговорили стандартные вещи, планы, какие у нас ожидания.
Задача-минимум – это выход команды в плей‑офф», – сказал генеральный директор «Лады» Александр Харламов.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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