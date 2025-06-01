Генеральный директор «Лады» заявил, что задача клуба – выйти в плей-офф.

Тольяттинский клуб назначил главным тренером бывшего помощника Бенуа Гру в «Тракторе» Бориса Миронова .

«Контракт с Мироновым рассчитан на один сезон.

Договорились мы довольно быстро, просто неудобно было общаться с человеком, который работал с командой, игравшей в финале Кубка Гагарина. Поэтому мы его не отвлекали. И как только закончился финал, созвонились, встретились.

Борис Олегович встретился со мной, Сергеем Гомоляко , обговорили стандартные вещи, планы, какие у нас ожидания.

Задача-минимум – это выход команды в плей‑офф», – сказал генеральный директор «Лады » Александр Харламов .