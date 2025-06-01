«Лада» рассталась с 11 игроками. Среди них – Фисенко, Неколенко, Камара и Иванюженков
«Лада» рассталась с 11 игроками.
«Вратарь Константин Волков, защитники Николай Демидов, Александр Севостьянов и Глеб Семенов, а также нападающие Николай Владимиров, Дмитрий Иванов, Артем Иванюженков, Энтони Камара, Павел Колтыгин, Архип Неколенко и Михаил Фисенко покидают «Ладу» в связи с истечением контрактов.
Благодарим игроков за сотрудничество и желаем каждому успехов в дальнейшем!» – говорится в заявлении клуба из Тольятти.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал «Лады»
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