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«Лада» рассталась с 11 игроками. Среди них – Фисенко, Неколенко, Камара и Иванюженков

«Лада» рассталась с 11 игроками.

«Вратарь Константин Волков, защитники Николай Демидов, Александр Севостьянов и Глеб Семенов, а также нападающие Николай Владимиров, Дмитрий Иванов, Артем Иванюженков, Энтони Камара, Павел Колтыгин, Архип Неколенко и Михаил Фисенко покидают «Ладу» в связи с истечением контрактов.

Благодарим игроков за сотрудничество и желаем каждому успехов в дальнейшем!» – говорится в заявлении клуба из Тольятти. 

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал «Лады»
logoГлеб Семенов
logoМихаил Фисенко
logoАлександр Севостьянов
logoКонстантин Волков 1997
logoЭнтони Камара
logoЛада
logoПавел Колтыгин
logoНиколай Владимиров
переходы
logoНиколай Демидов
logoКХЛ
logoАртем Иванюженков
Дмитрий Иванов
logoАрхип Неколенко
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