«Лада» рассталась с 11 игроками. Среди них – Фисенко, Неколенко, Камара и Иванюженков

«Лада» рассталась с 11 игроками.

«Вратарь Константин Волков, защитники Николай Демидов , Александр Севостьянов и Глеб Семенов , а также нападающие Николай Владимиров, Дмитрий Иванов, Артем Иванюженков, Энтони Камара , Павел Колтыгин, Архип Неколенко и Михаил Фисенко покидают «Ладу» в связи с истечением контрактов.

Благодарим игроков за сотрудничество и желаем каждому успехов в дальнейшем!» – говорится в заявлении клуба из Тольятти.