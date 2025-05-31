Миронов и Кузьменков покинули тренерский штаб «Трактора». В ближайшее время Миронов возглавит «Ладу»
Борис Миронов и Юрий Кузьменков покинули тренерский штаб «Трактора».
«Ассистенты главного тренера проработали в Челябинске один сезон.
Хоккейный клуб «Трактор» благодарит Бориса Олеговича и Юрия Михайловича за высокий профессионализм и проделанную работу», – сказано в сообщении клуба.
Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис, Миронов в ближайшее время возглавит «Ладу», Кузьменков перейдет в «Амур», где станет помощником Александра Гальченюка-старшего.
«Трактор» продлил контракт с генменеджером Волковым на 2 года. Клуб выиграл медали КХЛ в двух сезонах под его руководством
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Трактора»
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