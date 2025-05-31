Миронов и Кузьменков покинули тренерский штаб «Трактора». В ближайшее время Миронов возглавит «Ладу»

Борис Миронов и Юрий Кузьменков покинули тренерский штаб «Трактора».

«Ассистенты главного тренера проработали в Челябинске один сезон.

Хоккейный клуб «Трактор » благодарит Бориса Олеговича и Юрия Михайловича за высокий профессионализм и проделанную работу», – сказано в сообщении клуба.

Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис, Миронов в ближайшее время возглавит «Ладу », Кузьменков перейдет в «Амур », где станет помощником Александра Гальченюка-старшего.

«Трактор» продлил контракт с генменеджером Волковым на 2 года. Клуб выиграл медали КХЛ в двух сезонах под его руководством