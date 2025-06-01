«Авангард» продлил контракт с Чистяковым до 2027 года. У защитника 47 (22+25) очков и «+37» в 81 матче в сезоне с учетом плей-офф

«Авангард» продлил контракт с защитником Семеном Чистяковым до 2027 года.

Предыдущее соглашение с 23-летним игроком было рассчитано до завершения сезона-2025/26.

Чистяков выступает за команду с 2020 года. В 2021 году он стал обладателем Кубка Гагарина в ее составе.

В минувшем сезоне Семен провел за «Авангард» 81 матч с учетом плей-офф и набрал 47 (22+25) очков при полезности «+37».

«За последние годы Семен стал ключевым защитником нашей команды, и мы рады, что договорились с ним о продлении контракта. Его результаты говорят сами за себя: голы, очки, показатель полезности – все на высшем уровне.

Рассчитываем, что он будет становиться только лучше и будет своей игрой подтверждать статус лидера «Авангарда », – сказал генеральный менеджер омичей Алексей Сопин .