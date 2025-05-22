Михаил Бирюков стал ассистентом генменеджера «Авангарда». Он будет курировать работу команд ВХЛ и МХЛ

Михаил Бирюков назначен ассистентом генменеджера «Авангарда».

Он будет курировать работу команд ВХЛ и МХЛ .

«Хотим поприветствовать Михаила Бирюкова в нашем клубе! Михаил – человек с хорошей хоккейной историей: чемпион мира, в прошлом отличный вратарь и хоккеист. Уже зарекомендовал себя с положительной стороны как тренер и функционер.

Он долгое время работал в клубах ВХЛ – и как спортивный директор, и как главный тренер. Более десяти лет участвовал в комплектовании команд, в том числе АКМ, которая в прошлом году играла в финале. Был спортивным директором ХК «Динамо» Санкт-Петербург – команда в этом сезоне выиграла бронзу и дошла до полуфинала.

Михаил хорошо знает рынок ВХЛ , ориентируется в молодежной лиге и среди выпускников хоккейных школ и академий по всей стране. Мы уверены, что он поможет нашим командам стать сильнее», – сказал генеральный менеджер «Авангарда » Алексей Сопин .