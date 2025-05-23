Бирюков про Робитайла в фарм-клубе «Авангарда»: «Он и Ги Буше одинаково видят хоккей. Стандарты КХЛ будут в ВХЛ. Луи работал в «автобусных лигах» – его это не пугает, он ждал этого вызова»

Михаил Бирюков объяснил назначение иностранца в фарм-клуб «Авангарда».

Канадский тренер Луи Робитайл стал главным тренером «Омских Крыльев» в ВХЛ.

– «Авангард» взорвал информационное пространство ВХЛ, пригласив в лигу иностранного тренера. Как возник вариант с назначением канадца Луи Робитайла на пост главного тренера «Омских Крыльев»?

– Мы занимаем одинаковую позицию с нашим высшим руководством. Хотелось бы создать единую систему, чтобы работала вертикаль, а требования к ребятам были плюс-минус одинаковыми. Чтобы у нас не было ситуации, при которой в ВХЛ просят одно, а при переходе в КХЛ получалось всё совершенно иначе.

Мы понимаем, что после МХЛ все ребята не могут сразу попасть в КХЛ. Для этого и функционирует команда ВХЛ, чтобы все игроки как можно быстрее принимали нашу систему.

Луи работал с Ги Буше , они одинаково видят хоккей, у них много общего. Поэтому те стандарты, что будут в КХЛ , будут и в ВХЛ .

Буше подписал долгосрочный контракт с «Авангардом», так что вместе с руководством мы посчитали, что и в ВХЛ будет эффективно назначить канадского тренера для более быстрой адаптации молодых ребят к первой команде. Это основная задача и цель нашего решения.

– Вы давно работаете в ВХЛ и прекрасно знаете эту лигу. Вас не пугает, что вы привозите в Россию иностранного тренера для работы в столь специфической лиге, какой является ВХЛ? Сразу поясню вопрос: долгие переезды на автобусах, не самые престижные отели, в общем, не такой уровень комфорта, как в КХЛ. Есть ли уверенность, что Робитайл готов к работе в таких условиях?

– Для начала хотелось бы проговорить: вы правильно отметили, что я давно работаю в ВХЛ. Уже восьмой год. И могу с уверенностью сказать, что за это время очень сильно вырос как уровень хоккея, так и инфраструктура клубов и городов. Да, вы правы, что логистика все равно остаётся очень непростой, и от этого никуда не деться.

Мы несколько раз общались с ним на эту тему, прежде чем подписать контракт. Объяснили Луи все нюансы.

В принципе, он и сам раньше работал в так называемых «автобусных» лигах, условия в которых не относятся к классу люкс. Его это не пугает. Человек любит хоккей и любит свою работу.

Для него это новый вызов, которого он долго ждал. Он находится на позитиве, а с жизненно-бытовыми нюансами однозначно мы справимся единым коллективом, – сказал ассистент генерального менеджера «Авангарда» Михаил Бирюков .