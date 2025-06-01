«Торпедо» покинули 4 тренера из штаба Ларионова: «Желаем вам новых побед и удачи на следующем этапе карьеры»
«Торпедо» объявило об уходе четырех тренеров из штаба команды.
Нижегородский клуб покинули Михаил Васильев, Владимир Филатов, Филипп Арзамазов и Алексей Базанов.
«Спасибо за ваш вклад в развитие «Торпедо», за профессионализм, энергию и поддержку, которую вы дарили игрокам и болельщикам.
Желаем вам новых побед, ярких достижений и удачи на следующем этапе карьеры!» – сказано в сообщении пресс-службы клуба.
Ранее новым главным тренером «Торпедо» стал Алексей Исаков. В его штаб вошли Дмитрий Гоголев и Игорь Уланов, Николай Хабибулин продолжит работу с вратарями.
«Торпедо» рассталось с 9 игроками. Среди них – Войнов, Кагарлицкий, Свечников-старший и Ларионов-младший
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Торпедо»
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