«Торпедо» покинули 4 тренера из штаба Ларионова: «Желаем вам новых побед и удачи на следующем этапе карьеры»

«Торпедо» объявило об уходе четырех тренеров из штаба команды.

Нижегородский клуб покинули Михаил Васильев , Владимир Филатов , Филипп Арзамазов и Алексей Базанов.

«Спасибо за ваш вклад в развитие «Торпедо», за профессионализм, энергию и поддержку, которую вы дарили игрокам и болельщикам.

Желаем вам новых побед, ярких достижений и удачи на следующем этапе карьеры!» – сказано в сообщении пресс-службы клуба.

Ранее новым главным тренером «Торпедо» стал Алексей Исаков. В его штаб вошли Дмитрий Гоголев и Игорь Уланов, Николай Хабибулин продолжит работу с вратарями.

«Торпедо» рассталось с 9 игроками. Среди них – Войнов, Кагарлицкий, Свечников-старший и Ларионов-младший