«Торпедо» рассталось с 9 игроками. Среди них – Войнов, Кагарлицкий, Свечников-старший и Ларионов-младший
«Торпедо» рассталось с 9 игроками.
«Хоккейный клуб «Торпедо» благодарит за сотрудничество игроков, которые покидают команду в связи с окончанием контрактов.
Нижегородский клуб прощается с Даниилом Бокуном, Иваном Бочаровым, Вячеславом Войновым, Дмитрием Кагарлицким, Игорем Ларионовым, Михаилом Орловым, Евгением Свечниковым, Китоном Томпсоном и Маркусом Филлипсом.
Каждый из них внес вклад в развитие команды и был важной частью «Торпедо» как на льду, так и за его пределами. Мы благодарим хоккеистов за труд, самоотдачу и профессионализм, которые они демонстрировали в течение всего времени, проведенного в Нижнем Новгороде 🌆
Клуб желает игрокам успехов в дальнейшем продолжении карьеры и новых спортивных достижений!» – говорится в заявлении нижегородцев.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал «Торпедо»
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