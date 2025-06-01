«Торпедо» рассталось с 9 игроками. Среди них – Войнов, Кагарлицкий, Свечников-старший и Ларионов-младший

«Торпедо» рассталось с 9 игроками.

«Хоккейный клуб «Торпедо» благодарит за сотрудничество игроков, которые покидают команду в связи с окончанием контрактов.

Нижегородский клуб прощается с Даниилом Бокуном , Иваном Бочаровым , Вячеславом Войновым , Дмитрием Кагарлицким, Игорем Ларионовым , Михаилом Орловым, Евгением Свечниковым , Китоном Томпсоном и Маркусом Филлипсом.

Каждый из них внес вклад в развитие команды и был важной частью «Торпедо» как на льду, так и за его пределами. Мы благодарим хоккеистов за труд, самоотдачу и профессионализм, которые они демонстрировали в течение всего времени, проведенного в Нижнем Новгороде 🌆

Клуб желает игрокам успехов в дальнейшем продолжении карьеры и новых спортивных достижений!» – говорится в заявлении нижегородцев.